Sichel y dichos de Carmona sobre Venezuela: “Ratifica mi tesis inicial que el PC ve la democracia como un medio y no un fin”

Sebastián Sichel, exministro de Desarrollo Social y expresidente de BancoEstado, dialogó este miércoles con Radio Pauta sobre las últimas declaraciones del Partido Comunista, donde su presidente, Lautaro Carmona, descartara, “a mucha honra”, que el gobierno de Nicolás Maduro fuera una dictadura, cuando el propio Presidente Boric defendiera a dicha colectividad el fin de semana, a través de su cuenta X, por las críticas hacia el PC en relación al caso del secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.



“Yo creía que el Partido Comunista chileno había evolucionado hacia posiciones más democráticas, lo de Lautaro Carmona ratifica mi tesis inicial que el PC ve la democracia como un medio y no un fin, por lo que la usa cuando le es útil y la inutiliza cuando no le es útil. Te das cuenta de que la democracia les es cómoda cuando lo ve como un medio para administrar el poder”, dijo.



“Cuando eres Presidente, cumples tres funciones: eres jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de tu coalición política, en ese orden. Cuando hay un potencial conflicto internacional, lo que tiene que hacer es evitar ser jefe de los partidos. Boric cometió un pecado gremial al meterse en el debate político de defender corporativamente un partido”, explicó el exministro.



Y agregó que el Presidente Boric “tiene que actuar como jefe de Estado para defender los intereses de la nación, ahí se demuestra la inmadurez para ejercer el cargo”.



Sichel abordó también el homenaje que la tarde de este miércoles se rendirá en la sede del Congreso en Santiago al expresidente Sebastián Piñera.



En este sentido, el exministro de Desarrollo Social consideró que no ve una figura clara que herede los ideales que encarnaba Piñera



“Sebastián Piñera era incomparable e inigualable por sus virtudes y por su intensidad como persona, esta discusión de como el que trata de ponerse en el torno del rey en media absurda. Matthei hoy está posicionada como el liderazgo más importante en la derecha, pero todavía le falta lo que agregaba Sebastián Piñera”, sostuvo.



“Nadie quiere volver a la derecha de los ’80. José Antonio Kast y ese mundo, después del Consejo Constituyente, demostraron que su error estratégico ha sido encerrarse en la derecha tradicional y para gobernar se necesita más que eso. No basta querer ser el líder de un sector, porque tu sector te aplaude”, agregó



“Una gran virtud de Sebastián Piñera, es que él corría la frontera de lo posible y eso le falta a la centroderecha chilena, ya que ha cometido el error de dejarse seducir en su minuto de los cantos de sirena de Republicanos o esta ola autoritaria”, añadió.



Al insistir por la herencia política del exmandatario, Sichel cree que el sector debería moverse hacia los valores de coaliciones como Demócratas y Amarillos.



“Mirar lo que hizo la Concertación en su minuto. Entendió que la defensa, el crecimiento y el mercado no obstaba la necesidad de justicia social y un Estado presente en términos políticos, significa crecer hacia sectores reformistas que quieren cambios como en el sistema de pensiones o tributario para lograr la justicia y no renunciar a la necesidad del orden, la seguridad y la protección del Estado de derecho”, concluyó el exministro.