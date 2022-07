Siches lamentó rechazo al veto presidencial a infraestructura crítica y culpó a la oposición

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió al rechazo del veto sustitutivo del proyecto de infraestructura crítica.

“Lamentablemente, la discusión en la Cámara de Diputados no fue jurídica, sino más bien un punto político que ha dejado sin este instrumento”, manifestó la secretaria de Estado.



Agregó que “llama la atención aquellos parlamentarios que aprobaron en su momento el proyecto de infraestructura crítica, pero que posteriormente no dieron los votos para dar la factibilidad de su uso”.



Añadió que se quedan con “el trabajo realizado y esperamos obviamente seguir en contacto con todo el Parlamento para los próximos desafíos que tiene el Ejecutivo. Hubo un importante apoyo por parte de los parlamentarios de Gobierno”.



Subray que “los votos en contra que hicieron que este proyecto se cayera finalmente son los votos de oposición, quienes en una primera instancia habían apoyado y levantado este proyecto. Eso es algo que el Ejecutivo hoy día no termina de entender”.



“Este proyecto no era del Ejecutivo, era una iniciativa parlamentaria. El Ejecutivo no participó hasta que después fue emanado. Fue ahí donde los equipos del Ministerio de Defensa, Segpres, Ministerio del Interior, analizamos cuáles eran las potestades para hacerlo operativo. Así, nos dimos la instancia de poder trabajar y participar con los autores del propio proyecto y justamente gracias a eso, el día de ayer tuvimos un amplio respaldo por parte de los senadores y senadoras”, expresó la ministra.



Y reafirmó que por este motivo, cree que “más bien este no es un problema de contenido, sino -como ha quedado en evidencia acá- es un punto político que en este caso no daña al Gobierno, sino que finalmente daña a las personas, porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan (las personas) no solo en la actualidad, sino que también en el futuro”.



“Quiero reiterar desde mi perspectiva y también lo hemos conversado con los ministros, este no era un problema jurídico, era un problema político y en esa línea lamentamos que los parlamentarios, particularmente de oposición, hayan dejado caer un proyecto como este”, cerró.