SII detecta que cambios de domicilios tributarios de altos patrimonios  se triplicaron

El Servicio de Impuestos Internos (SII) registró un total de 212 cambios de domicilios tributarios de altos patrimonios al exterior, lo que triplica las cifras anteriores. El SII considera altos patrimonios los que exceden las 6.000 UTA, esto es unos US$5 millones.



La información fue consignada este miércoles en La Tercera, que señala que noviembre de 2021, el SII normó el procedimiento de solicitud de cambio de domicilio por lo que se puede determinar con más certeza quienes son los contribuyentes que inician este proceso.



Eso coincidió con la discusión del proyecto de reforma tributaria, el cual fijaba un impuesto para los altos patrimonios. A este nuevo tributo quedarían sujetas las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por su patrimonio, tanto en el país como en el extranjero, que exceda las 6.000 UTA, esto es unos US$5 millones.



El diseño consideraba un esquema de tramos y tasas marginales: entre US$4,9 millones a US$ 14,7 millones se les iba a aplicar una tasa del 1% y más de US$ 14,7 millones tendrían una tasa del 1,8%. Así, 6.300 eran las personas que se encontrarán gravadas con este impuesto. La recaudación esperada era del 0,5% del PIB.



Finalmente, la reforma tributaria se rechazó y el gobierno no insistirá con ese gravamen en este nuevo proceso de pacto tributario.



SE TRIPLICARON



Pese a ello, las cifras muestran un aumento en las solicitudes de cambio de domicilio. De acuerdo con el SII, entre noviembre de 2021 a agosto de 2022 eran 13 contribuyentes de altos patrimonios, luego entre agosto de 2022 y enero de 2023 subió a 35, totalizando en ese período 48 procesos de cambio de domicilio tributario.



Ahora, entre febrero y septiembre de este año se sumaron 164, con lo que el total llega a 212 desde el inicio de la medida. Así, en estos 8 meses de 2023 más que se triplicaron los procesos de cambio de domicilio tributario.



En suma, desde noviembre de 2021 a septiembre de 2023, un total de 700 contribuyentes han iniciado este proceso. De ellos, 212 son altos patrimonios, mientras que 488 de otros segmentos.



Desde el SII aclaran que técnicamente los contribuyentes no hacen una solicitud de cambio de domicilio, sino que es un aviso a la Administración Tributaria de la aplicación del art. 103 de la LIR, que es un proceso de declaración de impuestos mediante la cual el contribuyente que prevé perderá su domicilio o residencia debe declarar el Impuesto Global Complementario devengado antes de ausentarse del país.



LAS RAZONES



Los expertos tributaristas afirman que existen al menos tres razones para que las personas, y en especial los que son de altos patrimonios, mantengan la decisión de cambiar de domicilio tributario.



Uno es el tema impositivo y la incertidumbre aún abierta en ese sentido, y el segundo tema que mencionan es la seguridad ciudadana y como tercer factor es el tema político constitucional, que más allá de la opción que se imponga el próximo domingo, el debate podría mantenerse abierto.



Ignacio Gepp, abogado tributarista y socio de Puente Sur, sostiene que no sólo lo tributario es el factor que está predominando a la hora de decidir un cambio de domicilio tributario: “A Chile le está pasando algo más amplio que el tema tributario. Las personas que dejan Chile no son solo los contribuyentes de altos patrimonios, sino que, de otros segmentos como profesionales calificados, y es porque hoy el país atraviesa por una crisis de seguridad”.



Por ello, el experto añade que “si el Estado no da seguridad, incumplió su función más básica, y a ello se suma que llevamos décadas perdidas de crecimiento. Esas dos cosas juntas hacen que haya gente de alto patrimonio y otros segmentos dejen de creen en desarrollo del país. No es solo un tema tributario”.



En tanto, Javier Jaque, socio Consultoría Tributaria CCL AC Auditores Consultores, añade que “las cifras de cambio de domicilio tienen que ver con la inestabilidad que se proyecta a futuro, porque estas decisiones de radicarse fuera del país no es algo que se hace de un día para otro, los proceso se han iniciado al ver que el país se ha polarizado”.



En ese contexto, menciona que uno de los factores detrás es “la seguridad ciudadana, puesto que todos los indicadores muestran que ha ido subiendo la sensación de inseguridad. Chile ya no es el país seguro que era antes. Ese es un tema que está presente en estas decisiones de los contribuyentes”.



Otra visión entrega Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri & Asociados, quien subraya que “no es solo el tema tributario el que está detrás, porque eso se ha ido despejando, en el sentido de que los cambios propuestos no son tan agresivos”. Para el experto, “el tema Constitucional es uno que predomina en las decisiones de cambio de domicilio, porque es un factor que sigue abierto y no se sabe bien en qué pie quedará si es que se rechaza, porque podría iniciarse un nuevo intento constitucional lo que genera incertidumbre”.