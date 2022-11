SNA alertó de eventual desabastecimiento en supermercados este fin de semana

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, dijo este jueves a Radio Universo que si la movilización de los camioneros no se soluciona pronto, este fin de semana “se va a notar claramente” el desabastecimiento.



“Los camiones que tienen que llegar a las centrales de abastecimiento, ya sea de los supermercados o las feria como Lo Valledor, La Vega, y también las centrales frutícolas donde la fruta llega desde los campos a procesarse, enfriarse, etc, ya están con problemas. Ayer ya me llamaron agricultores”, indicó.



Además, considerando que la temporada de exportaciones frutícolas comenzó hace aproximadamente dos semanas, Allendes aseveró que “día que pasa nos complica más”. Por ejemplo, señaló que hoy un barco zarpó con “un 30% menos de la carga que tenía comprometida”.



Allendes hizo hincapié en que “tenemos un Año Nuevo chino que tiene tales fechas para llegar y cada vez que atrasas estos envíos vas congestionando el mercado, van a bajar los precios y empieza toda esta cadena. Creemos que es totalmente injustificado este paro”.



Si bien aclaró que “todavía no” se estarían perdiendo grandes cantidades de frutas y verduras, es algo inminente.



“Si los camioneros siguen en este paro, por supuesto que se va a complicar mucho para los productos de exportación, no solamente fruta: exportamos carne y un montón de productos”, acotó.