Soldado israelí se suicidó en una base militar al norte del país

Un militar de las fuerzas israelíes fue hallado muerto este lunes en una base ubicada al norte del país tras haberse quitado la vida.

La Policía Militar abrió una investigación sobre el deceso del soldado, integrante de la Brigada Golani. Los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía General Militar para su análisis.

La familia del uniformado fue notificada de inmediato sobre su fallecimiento, aunque su identidad aún no ha sido revelada.

Medios locales como The Jerusalem Post informan que con este hecho ya suman 18 militares israelíes que se han suicidado en lo que va de 2025.

Más de 1.100 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido retirados del servicio por trastorno de estrés postraumático (TEPT) desde el inicio de la invasión en octubre de 2023.

En detalle, el citado medio señala que 1.135 efectivos —entre personal en servicio activo, reservistas y miembros de carrera— tuvieron que “ser retirados de posiciones de combate, apoyo y retaguardia entre octubre y julio” a raíz de traumas psicológicos vinculados a la guerra.

“Uno de los problemas más complejos relacionados con el TEPT es la vergüenza”, expresó un oficial reservista que ha combatido en varias rondas desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás contra Israel.

“Los combatientes y comandantes presentan síntomas en distintos grados, pero evitan pedir ayuda por temor a la documentación que podría afectarles en el futuro”, agregó.

Europa Press recuerda que hace dos semanas se suicidó el capitán Yosef Haim Ashraf, de 28 años, un reservista de Tiberíades.

Estos casos llevaron al general Dado Bar Jalifa, jefe del Departamento de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas israelíes, a ordenar la conformación de una comisión para evaluar la respuesta frente a los suicidios.