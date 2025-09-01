Home Internacional "soldado israelí se suicidó en una base militar al norte del país..."

Soldado israelí se suicidó en una base militar al norte del país

La Policía Militar abrió una investigación sobre el deceso del soldado, integrante de la Brigada Golani. Los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía General Militar para su análisis.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un militar de las fuerzas israelíes fue hallado muerto este lunes en una base ubicada al norte del país tras haberse quitado la vida.

La Policía Militar abrió una investigación sobre el deceso del soldado, integrante de la Brigada Golani. Los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía General Militar para su análisis.

La familia del uniformado fue notificada de inmediato sobre su fallecimiento, aunque su identidad aún no ha sido revelada.

Medios locales como The Jerusalem Post informan que con este hecho ya suman 18 militares israelíes que se han suicidado en lo que va de 2025.

Más de 1.100 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido retirados del servicio por trastorno de estrés postraumático (TEPT) desde el inicio de la invasión en octubre de 2023.

En detalle, el citado medio señala que 1.135 efectivos —entre personal en servicio activo, reservistas y miembros de carrera— tuvieron que “ser retirados de posiciones de combate, apoyo y retaguardia entre octubre y julio” a raíz de traumas psicológicos vinculados a la guerra.

“Uno de los problemas más complejos relacionados con el TEPT es la vergüenza”, expresó un oficial reservista que ha combatido en varias rondas desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás contra Israel.

“Los combatientes y comandantes presentan síntomas en distintos grados, pero evitan pedir ayuda por temor a la documentación que podría afectarles en el futuro”, agregó.

Europa Press recuerda que hace dos semanas se suicidó el capitán Yosef Haim Ashraf, de 28 años, un reservista de Tiberíades.

Estos casos llevaron al general Dado Bar Jalifa, jefe del Departamento de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas israelíes, a ordenar la conformación de una comisión para evaluar la respuesta frente a los suicidios.

Source Texto: La Nación / Foto: X (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

VIDEO: Donald Trump reaparece tras rumores sobre su sa...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en Truth Social con más de 40 publicaciones en poco más de un día, luego de su ausencia durante el fin de semana que generó rumores sobre su estado de salud. Revisa lo que dijo.

Leer mas
Nacional

Kast exige prescindencia al Gobierno y pide a Contralo...

El candidato del Partido Republicano sostuvo que “lo hemos señalado una y otra vez, le pedimos al Gobierno que gobierne para todos los chilenos, que tenga la prescindencia necesaria para que todos los que vamos a un desafío electoral podamos tener la certeza de que ellos no van a intervenir en las campañas electorales. Y esa certeza la puede dar el ente contralor”.

Leer mas
Nacional

Tragedia del Biotren: 14 años de cárcel para conductor...

El tribunal condenó a Alejo Fermín Santander Faúndez a 14 años de presidio como autor de siete homicidios consumados, además de penas por lesiones graves y menos graves, daño calificado y una multa de 5 UTM. El Ministerio Público había solicitado una pena de 26 años de cárcel.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/