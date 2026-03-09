Squella: “A nadie le gustaba la tensión de la semana pasada”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast, luego del fallido encuentro del martes pasado.



En conversación con Radio Duna, Squella aseguró que la reunión ayudó a descomprimir el ambiente político y manifestó que “a nadie le gustaba la tensión de la semana pasada, menos al gobierno entrante”.



Añadió que en el próximo gobierno “desde el mismo momento del cambio de mando van a empezar a pasar cosas. Se va a generar un avance en materia de seguridad pública, de reactivación económica, etc.”

“Todavía hay espacio para interpretaciones que son muy complejas”

En cuanto al proyecto de ley que busca permitir la conmutación de penas, el parlamentario señaló que “todavía hay espacio para interpretaciones que son muy complejas. Cualquier persona que se pueda ver beneficiada, en ningún caso puede representar un peligro para la sociedad”.



En ese sentido, sostuvo que la iniciativa “necesita ser más acotado (…) Tiene que estar muy claro quienes son las personas que van a estar en este marco”, indicó.



Agregó que “ser firme contra el narcotráfico no significa que el Estado tenga que ser un ente despiadado que no permita que una persona pueda morir con sus cercanos”.



Además, recomendó que el proyecto no avance con urgencia legislativa. “Aconsejaría que no se le pusiera urgencia. Es un proyecto que al final del día, si no fuera por la connotación política, estarían todos de acuerdo”, precisó.



Por otro lado, Squella abordó la ausencia de la expresidenta Michelle Bachelet en la ceremonia de cambio de mando, en medio su candidatura a la Secretaría General de la ONU, y manifestó que “es una señal de que se tiró la toalla, se lee que no hay mucho que avanzar en esta candidatura”.