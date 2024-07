Steve-O afirmó que se someterá a una cirugía para ponerse implantes de pecho

El actor y comediante estadounidense Stephen Gilchrist Glover, más conocido como Steve-O, ya tiene en mente la que será su nueva y extrema locura. El exintegrante de “Jackass”, quien recientemente se tatuó un pene en su rostro, pretende someterse a una cirugía para ponerse implantes de pechos.

Lo anterior fue revelado en su programa de podcast “Podcast X5”, donde detalló que ya mantiene una cita programada con un especialista y también deslizó sobre lo que tiene en mente luego del procedimiento.

“Hace unos años se me ocurrió la idea de operarme los pechos y simplemente filmar un montón de bromas legítimamente divertidas con la cámara oculta conmigo disfrazado, con varios disfraces, y luego revelando quién soy en realidad, con divertidas acrobacias de resistencia”, comenzó diciendo Steve-O.

“He estado particularmente enamorado de esa idea porque creo que la comedia, la oportunidad para la comedia, está absolutamente ahí, y es como el Steve-O por excelencia: ese nivel de compromiso”, continuó.

Además, el comediante comentó que ha sostenido conversaciones con los médicos, a quienes les reveló que “lo único que realmente me asusta y me desanima y que me echaría atrás es si después seré un desastre”.

“Ya sabes, está pasando por debajo del músculo, y los médicos no se inmutan y dicen: ‘A los dos meses sale, sin ningún problema’”, acotó.

“Siempre he sido un tipo de modificación corporal, como con mi tatuaje en la espalda, con mi piercing en el trasero; la modificación corporal ha sido parte de mi maldito trato, ha sido una vía en mi arte desde el principio. Y este nivel de compromiso con esta parte, qué loco es, creo en ello”, sentenció.