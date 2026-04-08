Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

El Subsidio Familiar Automático es un importante beneficio estatal, el cual se encuentra dirigido a las familias más vulnerables de nuestro país.

Dicho aporte busca mejorar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La ayuda se traduce en un monto de $22.007 mensuales por causante.

Eso sí, la cifra en cuestión se puede duplicar ($44.014) para aquellos causantes con discapacidad.

Requisitos

Para acceder al subsidio, es necesario formar parte del 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares.

En concreto, los requisitos para recibir el beneficio son:

Ser menor de 18 años.

Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Tal como indica su nombre, el aporte se entrega de manera automática y sin necesidad de postulaciones a quienes cumplan las condiciones.

Por su parte, existen ciertos beneficios incompatibles con el subsidio. En este sentido, el menor de edad no debe:

Contar con reconocimiento en Asignación Familiar.

Recibir Subsidio Familiar concedido por las municipalidades.

Recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).

¿Cómo saber si recibes el Subsidio Familiar Automático?

Cabe destacar que para consultar si recibes el beneficio, es necesario acceder al sitio web del Subsidio Familiar Automático.

Una vez ahí, se deberá anotar el RUT y la fecha de nacimiento del niño, niña o adolescente causante, para luego hacer clic en “consultar”.