Superintendente de Salud sobre alza: “Si no tomábamos esta medida, las isapres caerían en insolvencia”

El superintendente de Salud, Víctor Torres, se refirió este jueves, en entrevista con Radio ADN, sobre el anuncio de alza de planes que las isapres aplicarán a partir de marzo.



De acuerdo con información entregada por la Superintendencia, las isapres Cruz Blanca, Consalud y Nueva Masvida aplicarán el tope máximo de reajuste, es decir, un 7,4%, mientras que Esencial lo hará con un 3,9%, Vida Tres con un 2,5%, Colmena con un 2,4% y Banmédica con un 0,6%.



“La adecuación al precio base es anual, y por ley, tienen la posibilidad de elevar sus precios por sobre el valor de la UF. Lo que se judicializó durante estos años era si se justificaban o no las cifras de alza que daban a conocer las Isapres”, partió explicando el superintendente.



“Aun cuando se hubiesen cumplido todas las sentencias, el alza en los planes se habría dado de igual manera. Tuvimos esa disyuntiva de que, si no tomábamos esta medida, las aseguradoras caerían en insolvencia”, reconoció sobre la decisión.



Torres aclaró a Radio ADN que “pese al margen establecido por la Superintendencia en término de valores, todavía se pueden ingresar reclamos. Los más pertinentes en estos casos responden a alzas por sobre el ICSA (Indicador de Costos de la Salud), que sería ilegal; o que se suba el valor por sobre lo verificado”.



Sobre este último punto, Torres indicó que “lo que mide el ICSA es un promedio del sistema respecto a la variación interanual de costos operacionales. Si no hubiese existido el ICSA, los planes podrían haber subido 13%, 12% u 8%”.



“Por lo tanto, aun cuando haya sido alto el indicador, que ha sido la crítica, este funciona como un techo. Mientras que la verificación también nos ayuda a las isapres que están por abajo a tener un límite y que no se vayan al tope”, agregó.



“La dificultad que tenemos es cómo tú permites la continuidad de las prestaciones y de las coberturas, y no traspasar la totalidad de los costos a los afiliados”, finalizó Víctor Torres.