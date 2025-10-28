Home Nacional "tiene 15 años: es detenido segundo sospechoso por el asesinato de..."

Tiene 15 años: es detenido segundo sospechoso por el asesinato de estudiante en Viña del Mar

El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, informó que “la Fiscalía Local de Viña del Mar gestionó la orden de detención en su contra, la que se materializó en Cerro Bellavista de la ciudad puerto”.

Eduardo Córdova
Las autoridades detuvieron a un segundo implicado en el crimen de un estudiante de 16 años, ocurrido hace casi dos semanas frente a un liceo de la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El nuevo detenido es un adolescente de 15 años, aprehendido la noche del lunes por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Valparaíso.

El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, informó que “la Fiscalía Local de Viña del Mar gestionó la orden de detención en su contra, la que se materializó en Cerro Bellavista de la ciudad puerto”, recogió Mega.

Asimismo, señaló que el menor de edad es chileno y no registra antecedentes policiales, precisando que su identificación fue posible gracias a “diversas diligencias de investigación y análisis criminal”.

Se espera que el joven sea formalizado este martes ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, tras su control de detención. La semana pasada, un primer detenido de 18 años fue enviado a prisión preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas del jueves 16 de octubre, en avenida Álvarez, pleno centro de la Ciudad Jardín.

En el bandejón central de esa vía, al menos tres sujetos atacaron con un arma blanca al alumno de 2° medio, causándole heridas fatales que le provocaron la muerte.

