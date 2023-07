Tohá responde a Piñera y le recuerda que dejó déficit fiscal y endeudamiento

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió el expresidente Sebastián Piñera, quien en una carta a El Mercurio sostuvo que “los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un Gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no pueden cumplir”.



La secretaria de Estado afirmó que “si fuéramos un Gobierno populista, hubiéramos ahondado el déficit fiscal que heredamos. Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos aumentado los niveles de endeudamiento que heredamos”.



Además, enfatizó que “somos un gobierno responsable que ha reducido, que ha hecho un esfuerzo de ordenamiento fiscal único en el mundo” y luego expresó que “somos reconocidos en el mundo entero por esa medida y eso, creo que habla por sí solo”.



La carta de Piñera se dio en el marco del paro del Colegio de Profesores. En la nota, el ex mandatario aseguró que el gremio docente “se preocupa mucho sus propios intereses, y muy poco de mejorar la calidad de la educación e su país”.