Tragedia del Biotren: 14 años de cárcel para conductor del bus que provocó choque fatal

A dos años del trágico accidente en San Pedro de la Paz, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó sentencia contra Alejo Fermín Santander Faúndez, conductor del bus que colisionó con el Biotren, provocando la muerte de siete personas.



El tribunal lo condenó a 14 años de presidio como autor de siete homicidios consumados, además de penas por lesiones graves y menos graves, daño calificado y una multa de 5 UTM. El Ministerio Público había solicitado una pena de 26 años de cárcel.



“El tribunal dictó un veredicto acogiendo y condenando por todos los delitos por los cuales se formuló acusación”, señaló el fiscal Andrés Barahona.



“Ahora, respecto a la pena que se aplicó, la forma en que se aplicaron las penas, es un resorte exclusivo del tribunal que tendremos que analizar y en base al análisis que se haga del fallo, vamos a poder tomar una posición respecto a si es un fallo al cual la fiscalía estima fundado o no”, añadió el persecutor.



Según la acusación, el accidente ocurrió cerca de las 8:00 horas del 1 de septiembre de 2023, cuando Santander conducía un microbús con revisión técnica vencida por la Ruta 160, en dirección a Boca Sur, con una veintena de pasajeros a bordo. Al llegar al cruce ferroviario de la avenida Daniel Belmar, ignoró las barreras de seguridad y el semáforo en rojo, pese a que el Biotren se aproximaba y su conductor activó la bocina como advertencia.



Santander derribó la barrera e intentó cruzar, pero el tren impactó violentamente el vehículo, arrastrándolo varios metros. El resultado fue devastador: siete pasajeros fallecidos, ocho con lesiones graves, cuatro con lesiones menores y daños materiales avaluados en cerca de $40 millones.