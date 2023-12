Tras un año de relación: Demi Lovato anunció su compromiso con Jordan Luces

A través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense Demi Lovato anunció su compromiso con el intérprete canadiense Jordan Luces, conocido en el ámbito musical como Jutes.

La exestrella de Disney compartió dos fotografías donde posa junto al artista de 29 años. En el primer registro se les puede ver uno al lado del otro, mirándose a los ojos y vestidos completamente de negro, en una habitación con cortinas oscuras. En la segunda fotografía, se puede ver en detalle las manos de ambos artistas, en donde Lovato luce un gran anillo de diamantes.

“Todavía estoy sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida”, expresó la cantante.

“Mi amor, estoy más que emocionada por casarme contigo. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te quiero bebé”, agregó en la publicación.

Por su parte, Luces compartió los mismos registros en su cuenta oficial, dedicándole unas palabras a su esposa. “Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre vivo más afortunado ahora mismo. Estoy tan enamorado de ti”, señaló el artista.

De acuerdo con la revista People, la pareja se conoció durante su colaboración en “Substance”, canción perteneciente al álbum “Holy Fvck” (2022), momento en el que comenzaron una relación y posterior noviazgo. Según indicó Vogue España, la pareja lleva poco más de un año de relación.