“Tremendo honor”: Históricos integrantes de La Ley reaccionan al cover de Dua Lipa en Chile

Integrantes históricos del grupo chileno, La Ley, reaccionaron al especial cover que realizó este miércoles la cantante Dua Lipa, quien durante su segundo y último concierto en el Estadio Nacional, interpretó una versión de “El Duelo”, uno de los temas más populares de la banda.

Previo al recital de la estrella pop, ya se había filtrado que la artista incluiría esta canción en su repertorio, luego de revelarse un video una prueba de sonido.

Dua lipa “El Duelo” de La Ley (full) @ Estadio Nacional de Chilepic.twitter.com/TslbT8z6cM — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 13, 2025

Y en medio del revuelo que causó esta noticia, el emblemático vocalista de la agrupación, Beto Cuevas, se refirió al cover y escribió la frase “tremendo honor”.

Por su parte, Rodrigo Aboitiz y Luciano Rojas, miembros de la formación clásica de La Ley, se pronunciaron mediante un video en sus cuentas oficiales.

“Estamos gratamente sorprendidos con la noticia que nos contaron hace unos minutos”, señaló Rojas.

A la vez, Aboitiz indicó que “es un tema que salió en nuestro disco Invisible, compuesto por Andrés (Bobe), Beto y Luciano”, mientras que Rojas agregó: “Eternamente agradecidos, Dua Lipa, por si nos estás escuchando”.

Consignar que tras su paso por Chile, Dua Lipa continuará su gira mundial “Radical Optimism” en Brasil, Perú y Colombia