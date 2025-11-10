Tribunal acepta dejar en libertad a Sarkozy con medidas de control judicial

Un tribunal de Francia aceptó este lunes la petición para liberar de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy, bajo medidas de control judicial, cerca de tres semanas después de ingresar a la cárcel parisina de La Santé

Esto tras ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio, Muamar Gadafi.



La corte estimó en su decisión que “considera aceptable la petición de puesta en libertad”, antes de imponerle una serie de restricciones, entre ellas una prohibición de abandonar el país o mantener contactos con personas implicadas en el proceso, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en prisión el 29 de noviembre, según la cadena BFM TV.



La decisión llegó después de que la Fiscalía pidiera que Sarkozy fuera liberado bajo estas condiciones, después de que los abogados del expresidente apelaran su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.