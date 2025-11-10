Home Internacional "tribunal acepta dejar en libertad a sarkozy con medidas de contro..."

Tribunal acepta dejar en libertad a Sarkozy con medidas de control judicial

La corte estimó en su decisión que “considera aceptable la petición de puesta en libertad”, antes de imponerle una serie de restricciones, entre ellas una prohibición de abandonar el país o mantener contactos con personas implicadas en el proceso, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en prisión el 29 de noviembre, según la cadena BFM TV.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Un tribunal de Francia aceptó este lunes la petición para liberar de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy, bajo medidas de control judicial, cerca de tres semanas después de ingresar a la cárcel parisina de La Santé 

Esto tras ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio, Muamar Gadafi.

La corte estimó en su decisión que “considera aceptable la petición de puesta en libertad”, antes de imponerle una serie de restricciones, entre ellas una prohibición de abandonar el país o mantener contactos con personas implicadas en el proceso, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en prisión el 29 de noviembre, según la cadena BFM TV.

La decisión llegó después de que la Fiscalía pidiera que Sarkozy fuera liberado bajo estas condiciones, después de que los abogados del expresidente apelaran su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Juanito Millonzuki debuta en Chile con su nuevo single...

El cantante, nacido en Tamazula, Jalisco, se ha convertido en una de las voces más originales y carismáticas de la nueva ola de la música regional mexicana. De dilatada trayectoria, nos presenta este single, compuesto junto con el afamado productor internacional Nicolás Tovar.

Leer mas
DATO ÚTIL
Subsidio Eléctrico: Revisa la fecha de la cuarta postu...

El beneficio, que ya anunció su cuarta convocatoria, entrega un descuento en las cuentas de la luz, cifra que variará dependiendo del número de integrantes del respectivo hogar.

Leer mas
Nacional
Presidente de la UDI apuesta por la unidad gane o pier...

Guillermo Ramírez, en entrevista con Radio Duna, dijo que “tengo la convicción de que Evelyn Matthei va a ser la mejor presidenta, y que es la mejor candidata, y esa noche, sea quien pase a segunda vuelta, nuestra actitud va a ser la misma si gana Evelyn Matthei, o si hay alguna otra alternativa, nosotros vamos a empujar por la unidad”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/