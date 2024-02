Tribunal Ambiental frena parcialmente data center de Google en Cerrillos

El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación presentada contra la aprobación del megaproyecto de data center que Google Chile pretende levantar en la comuna de Cerrillos y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retrotraer el procedimiento de evaluación de la iniciativa.



Con ello se pretende incorporar la consideración de los efectos del cambio climático en la evaluación del componente hídrico.



“De acuerdo con todo lo razonado en la sentencia, se concluye que tanto la RCA del proyecto como la Resolución Exenta N° 524/2020, de la Dirección Ejecutiva del SEA, incurren en ilegalidad, en relación con la falta de antecedentes que justifiquen la inexistencia de impactos significativos sobre el Acuífero Santiago Central, lo cual a su vez incide en las condiciones o exigencias dispuestas, así como en los compromisos ambientales voluntarios”, dice la sentencia.



El fallo del tribunal anula parcialmente la resolución de calificación ambiental del proyecto y especifica que el SEA deberá dictar un nuevo Icsara, que consolida las consultas, aclaraciones o rectificaciones solicitadas por los servicios públicos con competencia ambiental al titular del proyecto para que presente una adenda (addendum), que considere el potencial efecto del cambio climático.



El Servicio tendrá que requerir el pronunciamiento de los organismos públicos con competencia ambiental involucrados, dictar un nuevo Informe Consolidado de Evaluación y proceder a una calificación que complemente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en los aspectos mencionados.



El tribunal suspendió los efectos de la parte no anulada por todo el tiempo que dure la evaluación ambiental de la parte viciada, hasta la dictación de la RCA complementaria. “De esta forma, el proyecto no puede ser ejecutado hasta no contar con esta última resolución”, recalca el fallo.



En contra de la aprobación del proyecto se presentaron dos reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental: la primera por un grupo de 14 vecinos de Cerrillos, mientras que la segunda por la municipalidad.



En el transcurso del proceso, la municipalidad desistió de su acción legal, al igual que 13 de los otros reclamantes. Así, la acción fue continuada solo por una vecina. En ambos casos, la razón del desistimiento se basó en que el proyecto declaró públicamente que ya no utilizaría agua como método para enfriar los servidores, sino por enfriadoras de condensación por aire.



Google planea levantar su data center en un terreno de 23 hectáreas que hoy está desocupado. La inversión se estima en US$200 millones y su vida útil en 25 años.