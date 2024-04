Decretan prisión preventiva para alcalde de Rancagua

El Juzgado de Garantía de Rancagua dictó este miércoles la prisión preventiva para el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, imputado por diversos delitos de corrupción.



Al jefe comunal se le acusa de fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y lavado de activos.



La investigación comenzó luego de un informe de Contraloría, de diciembre de 2022, que detectó irregularidades en compras públicas, evidenciando pagos por servicios no ejecutados, pagos en exceso, multas no aplicadas, tratos directos y adjudicación de licitaciones fuera de norma.



Según la Fiscalía, serían $2.300 millones los malversados por Godoy.



Durante la audiencia de formalización, el fiscal de alta complejidad, Nicolás Núñez, explicó que los antecedentes dan cuenta que, desde el comienzo de la gestión de Godoy, existió una “gobernanza fraudulenta que asignaba y adjudicaba compras públicas ‘a dedo’ a aquellos empresarios que entregaban beneficios económicos al alcalde”.



También se detallaron otras compras hechas en Chile y el extranjero por $47 millones, más giros bancarios.



La defensa del alcalde denunció “anomalías” en todos los hechos imputados: “Dice el Ministerio Público que hay delito de lavado de activos, cohecho agravado, fraude al fisco y malversación. Nos hemos hecho cargo de todas las figuras penales y todas presentan anomalías”.



“La prognosis de pena que hace el Ministerio Público no es la única verdad. Podríamos decir qué pasa por ejemplo si el Ministerio Publico se equivocó, como ha ocurrido en otras oportunidades, el imputado podría eventualmente resultar absuelto y sería desproporcionada una prisión preventiva”, expuso la defensa.



“Este cúmulo de casos que ha expuesto el Ministerio Público por sí sólo no permite entender que estamos ante un peligro para la seguridad de la sociedad”, insistió.



Los otros formalizados por la causa, los empresarios Daniel Salazar y Javier Cornejo, quedaron con reclusión domiciliaria, nocturna y total, respectivamente, mientras que Carlos Rodríguez y Diego Barba recibieron la cautelar de prisión preventiva.