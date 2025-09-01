Tribunal Electoral de la RM definirá esta tarde si Daniel Jadue puede ser candidato a diputado

El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana definirá este lunes si el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien es investigado en el marco del Caso Farmacias Populares, podrá ser o no candidato a la Cámara de Diputados.

Según consignó T13, su postulación a diputado por el Distrito 9, respaldada por el Partido Comunista, ha recibido críticas transversales. Renovación Nacional, a través de su abogado, Marcelo Brunet, presentaron una solicitud de inhabilidad ante el Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral Regional fijó la audiencia para revisar la situación de Daniel Jadue para las 14:30 horas de este lunes. El exjefe comunal participaría de manera telemática.

Además de haber fijado la fecha, el tribunal solicitó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que le informara respecto a la situación procesal de Jadue.

Jadue se encuentra con arresto domiciliario total, siendo investigado por supuestos delitos reiterados de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal, previsto y sancionado en el artículo 463 del Código Procesal Penal.

A mediados de agosto la Fiscalía solicitó una pena de cárcel de 18 años e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos.