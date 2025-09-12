Tricel excluye a Jadue del padrón electoral y no podrá ser candidato a diputado

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió la tarde de este viernes excluir del padrón electoral al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), lo que automáticamente pone fin a su aspiración de competir como candidato a diputado por el Distrito 9.



La decisión fue adoptada por una estrecha mayoría de tres votos contra dos, en respuesta a la apelación presentada por el abogado Marcelo Brunet. Con ello, el máximo tribunal electoral dejó sin efecto lo resuelto en primera instancia por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.



En el fallo se establece expresamente: “Se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del padrón electoral auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue”.



La votación reflejó la división interna en el Tricel. Se pronunciaron por aceptar la apelación y sacar a Jadue del padrón el ministro Arturo Prado y las ministras María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales. En cambio, los ministros Mauricio Silva y Gabriel Ascencio se manifestaron en contra.



El efecto inmediato de esta resolución es que Jadue queda inhabilitado para ser candidato, pues la Constitución exige contar con el derecho a sufragio vigente. Según lo precisó el tribunal, dicho derecho queda suspendido.



La base de esta suspensión se encuentra en la situación judicial del exjefe comunal. El Ministerio Público lo acusa de delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal, por los que solicita una condena que supera los 18 años de cárcel.