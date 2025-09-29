Home Internacional "trump dice que netanyahu aceptó el plan de paz de eeuu para gaza..."

Trump dice que Netanyahu aceptó el plan de paz de EEUU para Gaza

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo el mandatario estadounidense.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El presidente estadounidenseDonald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó su plan de veinte puntos para lograr la paz en Gaza que contempla un gobierno de transición sin Hamás, supervisado por una junta que presidiría el propio Trump, o la futura creación de un Estado palestino.

Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región“, dijo Trump a la prensa posterior a un encuentro con el primer ministro israelí.

“Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado“, añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá “una respuesta positiva” por parte del grupo islamista.

Trump también dijo que, en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia.

“Si no es así, como bien sabes, Bibi (diminutivo con el se refirió a Netanyahu), contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias“, explicó el republicano, que apuntó que mantuvo una “larga y dura conversación” hoy con el líder israelí.

“Él entiende que ya es hora (de buscar un acuerdo de paz)”, dijo Trump sobre el mandatario israelí.

Source Texto: La Nación/EFE/ Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Cordero dice que información sobre detenida desapareci...

El titular de Seguridad Pública sostuvo que “la información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, cuyo investigador a cargo no es Sandro Gaete, es la periodista y académica de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy”.

Leer mas
Nacional

Ministra Lobos tras críticas por Presupuesto 2026: ...

La titular de la Segpres, en conversación con Radio ADN, dijo que “yo esperaría que primero conozcamos el presupuesto, porque hoy estamos ‘calentando motores’ con afirmaciones o acusaciones que no se condicen con la realidad”.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Trump asegura que el acuerdo de paz en Gaza est...

La comunidad internacional está a punto de lograr un acuerdo de paz en Gaza que pondría fin a dos años de guerra. Esta es la idea que no cesa de repetir a lo largo de estos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que han secundado dirigentes del Gobierno británico. El ex primer ministro Tony Blair irrumpió como uno de los negociadores de ese plan de paz.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/