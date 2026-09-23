UDI, republicanos, Evópoli y RN respaldan adhesión de Chile al Escudo de las Américas

Las bancadas de la Unión Demócrata Independiente, Partido Republicano, Evópoli y Renovación Nacional defendieron la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.



A través de una declaración pública, los partidos del oficialismo rechazaron “categóricamente el intento de la oposición por instalar que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas supondría algún menoscabo a nuestra soberanía”.



“El Gobierno ha establecido con absoluta claridad que toda cooperación se desarrollará con pleno respeto a la Constitución. A nuestras leyes y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Por lo que sostener lo contrario constituye una acusación vergonzosa y carente de fundamento que sólo busca generar un ambiente de confusión”, indicaron.



Asimismo, manifestaron que “resulta profundamente contradictorio que quienes hoy dicen defender la soberanía sean los mismos que durante años relativizaron la inmigración irregular e, incluso, llamaron a enfrentar a la delincuencia con “amor”. Una conducta que hoy persiste con los votos en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista a iniciativas como la que ampliaba los plazos de detención para hacer efectivas las expulsiones administrativas”.



Junto con ello, argumentaron que el Presidente José Antonio Kast asumió “el compromiso de combatir con decisión el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular. Utilizando todas las herramientas que entrega nuestro ordenamiento jurídico e impulsando un conjunto de iniciativas legales”.



“La izquierda debería preocuparse por aquella que el Estado ha ido perdiendo en nuestros propios barrios. Cuando miles de familias dejaron de ocupar tranquilamente una plaza, caminar por sus calles o regresar sin temor a sus hogares producto del control territorial de los delincuentes. Recuperar aquello, controlar nuestras fronteras e impedir que el crimen organizado dispute espacios al Estado también significa defender nuestra soberanía”, añadieron.

Chile “no cederá soberanía por cooperar internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico”

UDI, republicanos, Evópoli y RN aseguraron que Chile “no cederá soberanía por cooperar internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico, sino que estará protegiendo su territorio, haciendo respetar sus leyes y garantizando que todas las decisiones que nos afectan se adopten conforme a nuestra institucionalidad”.



Finalmente, señalaron que el compromiso con Chile _”también se demuestra ejerciendo responsablemente las facultades fiscalizadoras del Congreso” y apuntaron a la interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.



“La defensa de nuestra soberanía también exige comprender que existen asuntos reservados que siempre deben estar por sobre cualquier consideración partidista”, sentenciaron.