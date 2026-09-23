Home Nacional "gobierno confirma que insistirán en el senado con proyecto que am..."

Gobierno confirma que insistirán en el Senado con proyecto que amplía retención de migrantes para concretar expulsiones

El vicepresidente Claudio Alvarado dijo que “nosotros, como estamos conscientes de que tenemos que hacer cumplir la ley y que necesitamos regularizar la situación, vamos a insistir por el Senado”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gobierno confirma que insistirán en el Senado con proyecto que amplía retención de migrantes para concretar expulsiones

El vicepresidente Claudio Alvarado cuestionó el rechazo de la Cámara de Diputados a la ampliación del plazo para concretar expulsiones administrativas de migrantes irregulares, Y anunció que el Gobierno insistirá con la iniciativa en el Senado, al considerar que la medida es “fundamental” para su política migratoria.

“Nosotros, como estamos conscientes de que tenemos que hacer cumplir la ley y que necesitamos regularizar la situación, vamos a insistir por el Senado”, afirmó.

Alvarado sostuvo “que este plazo, ampliación del plazo para expulsión de migrantes irregulares, es fundamental en la política migratoria”.

“Al llegar al Ministerio del Interior me encontré con 40.000 decretos de expulsión sin ejecutarse”

“No debemos olvidar que, durante mucho tiempo la falta de control en las fronteras, la porosidad de las mismas, hizo que ingresaran a nuestro país muchos inmigrantes irregulares. Y tal es así que al llegar al Ministerio del Interior me encontré con 40.000 decretos de expulsión sin ejecutarse”, recordó.

El vicepresidente criticó que “cuando vemos ayer que hay 50 parlamentarios de oposición que votan en contra pudiendo apoyar esta iniciativa, yo lo encuentro una inconsecuencia. Porque si durante su gobierno los dejan ingresar y hoy día ellos lo dejan ingresar, dictan decretos de expulsión y nosotros queremos cumplir esos decretos y necesitamos ampliación de los 5 días para materializar los trámites administrativos que supongan, significa que lo dejaron entrar y hoy día ellos mismos no quieren que se vayan”.

“Respecto al contenido del proyecto es bien claro y bien simple. Se discutió en las comisiones y personas que votaron a favor en las comisiones votaron en contra en la sala. Entonces, yo lo único que quiero pedir es un sentido de responsabilidad”, agregó.

Alvarado añadió que “aquí no se trata de oponerse a un Gobierno, aquí lo que se trata es de regularizar una situación migratoria irregular que muchos aspectos que dicen relación con la delincuencia y el narcotráfico están generando un problema serio en el país”.

Arrau sobre rechazo a proyecto que ampliaba retención de migrantes:  “Espero que recapaciten”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
UDI, republicanos, Evópoli y RN respaldan adhesión de ...

A través de una declaración pública, los partidos del oficialismo rechazaron “categóricamente el intento de la oposición por instalar que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas supondría algún menoscabo a nuestra soberanía”.

Leer mas
Nacional
Alcaldes Iglesias y White por ley de seguridad municip...

“La llamaron ley corta, pero el Senado la está haciendo eterna, la lentitud es desesperante. Si todos decimos que la seguridad es una urgencia, esa urgencia también tiene que notarse cuando se legisla”, señalaron los jefes comunales de Independencia y San Bernardo.

Leer mas
Nacional
Cámara de Diputados aprobó en general Ley Antibarricad...

La iniciativa plantea sancionar no solo la interrupción, sino también la obstaculización total o parcial de la circulación de personas y vehículos. Además de aquellas conductas que afecten el funcionamiento regular de servicios de transporte público o privado.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/