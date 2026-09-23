Qué hacer en Santiago: 2 restaurantes con buffet para desayunar o brunchear

Si buscas qué hacer en Santiago durante la mañana, los buffets no tienen por qué estar reservados para el almuerzo. Algunos restaurantes de hoteles ofrecen experiencias de desayuno y brunch donde puedes probar distintas preparaciones durante varias horas.

Desde huevos Benedict y tostadas francesas hasta mariscos, carnes, sushi y postres, estas propuestas permiten comenzar el domingo con una comida abundante y diferente. A continuación, conoce dos restaurantes de Santiago donde puedes disfrutar de un buffet durante la mañana o el horario de brunch.

Qué hacer en Santiago: brunch dominical con huevos Benedict y tostadas francesas

NoSo

Dirección: Isidora Goyenechea 3000, piso 4, Las Condes.

NoSo, el restaurante del hotel W Santiago, ofrece The Brunch todos los domingos entre las 10:00 y las 14:00 horas. La experiencia combina preparaciones propias del desayuno con otras más cercanas al almuerzo.

El buffet incluye distintas alternativas para comenzar la jornada, como panes, quesos, fiambres, frutas, preparaciones dulces y opciones calientes. Entre sus especialidades también aparecen huevos Benedict, sándwiches artesanales y tostadas francesas.

La propuesta también incorpora jugos naturales, café de especialidad y otras bebidas. Actualmente, el precio informado por el hotel es de $36.900 para adultos y $19.900 para niños de 6 a 12 años. La promoción está vigente durante los domingos hasta el 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, es una alternativa para quienes quieren convertir el desayuno en una comida más extensa y probar preparaciones dulces y saladas durante una misma visita.

Qué hacer en Santiago: un brunch buffet con cocina internacional

Senso

Dirección: Avenida Presidente Kennedy 4601, Las Condes.

Senso, restaurante del Mandarin Oriental Santiago, ofrece El Gran Brunch todos los domingos entre las 13:00 y las 16:00 horas. La experiencia tiene formato buffet y combina preparaciones asociadas al desayuno y al almuerzo.

La propuesta incluye cocina internacional y diferentes estaciones. Entre las preparaciones disponibles se encuentran antipastos, sushi, mariscos, carnes, ensaladas y postres, además de alternativas dulces y saladas para recorrer durante el brunch.

El brunch también contempla bebidas y está pensado como una experiencia familiar. De acuerdo con la información actualmente disponible, el valor es de $34.500 por adulto, $12.000 para niños de 6 a 12 años y $6.000 para niños de 2 a 5 años.

El restaurante también cuenta con estacionamiento y espacios exteriores, por lo que puede funcionar como una alternativa para quienes buscan extender la salida dominical más allá del desayuno.

Dos alternativas para comenzar el domingo con buffet

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres cambiar el tradicional desayuno por una experiencia más abundante, NoSo y Senso ofrecen dos propuestas diferentes.

NoSo concentra su brunch en preparaciones como huevos Benedict, panes, fiambres, frutas, tostadas francesas y sándwiches. Senso, en cambio, amplía la experiencia hacia un buffet de cocina internacional con mariscos, sushi, carnes, ensaladas y postres.

Ambos funcionan los domingos, aunque en horarios diferentes. NoSo comienza a las 10:00 horas, mientras Senso inicia su brunch a las 13:00 horas.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago durante el fin de semana, estas dos alternativas permiten transformar una comida habitual en un panorama gastronómico de varias horas.