Un carabinero resultó herido en manifestaciones por asunción de Kast en el centro de Santiago

Patricia Schüller Gamboa
Un funcionario de carabineros resultó herido en medio de los incidentes registrados en el centro de Santiago, en el marco de los servicios preventivos desplegados por la policía uniformada durante el cambio de mando presidencial.

Ante la agresión, Carabineros informó que se hizo uso de armas de fuego de manera disuasiva, en el contexto de la legítima defensa, lo que permitió dispersar a los atacantes.

Producto de los hechos, un funcionario resultó herido y fue trasladado en ambulancia al hospital institucional. Según el parte oficial, presenta lesiones en una de sus piernas, de carácter reservado, y se encuentra estable dentro de su gravedad.

