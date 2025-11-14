Un muerto y al menos 15 heridos tras “masivo” ataque ruso contra capital de Ucrania

Una persona murió y al menos 15 quedaron heridas este viernes tras un “ataque masivo” ruso que golpeó a la mayoría de los distritos de Kiev, según informaron las autoridades de la capital ucraniana, donde periodistas de la AFP registraron fuertes explosiones.

Moscú, que inició una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, e incrementó sus ataques en los últimos meses, apuntando especialmente a infraestructuras energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

“Ataque masivo enemigo” con misiles y drones

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, indicó que lo ocurrido este viernes corresponde a un “ataque masivo enemigo”, ejecutado con misiles y drones, lo que obligó a activar las fuerzas de defensa aérea.

También señaló que “algunas secciones de las redes de calefacción resultaron dañadas”, dejando a varios edificios del distrito de Desnianski sin suministro temporal.

Los servicios de emergencias ucranianos informaron en Telegram que “una persona murió y al menos 15 resultaron heridas en el ataque ruso”, que provocó daños en ocho de los diez distritos de Kiev.

Añadieron además que “se han rescatado a más de cuarenta personas”. Klitschko detalló que cinco personas fueron hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y un hombre en “estado extremadamente grave”.

Periodistas de la AFP observaron balas trazadoras utilizadas contra drones y diversos sistemas antimisiles desplegados, mientras que el alcalde informó de incendios y daños en edificios en ocho de los diez distritos y del despliegue de equipos médicos de emergencia en todos ellos.

Las fuerzas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania, buscando controlar las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia aseguró el lunes haber capturado tres pueblos adicionales a lo largo de la extensa línea del frente, aprovechando su superioridad en efectivos y equipamiento.

En paralelo, expertos advierten que los ataques rusos contra infraestructuras energéticas ponen a Ucrania en riesgo de sufrir cortes de calefacción antes de los meses de invierno.