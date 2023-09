Vale Roth recibe fuertes comentarios por revelar a su participante favorita de “Gran Hermano”: “Gente loca”

Una compleja situación fue la que debió enfrentar recientemente Valentina Roth, quien por medio de sus redes sociales, reveló que sufrió una oleada de mensajes en su contra por parte de algunos seguidores de “Gran Hermano”.

Concretamente, la también exgimnasta dio a conocer en sus historias de Instagram que su esposo, Miguel de la Fuente, estaba votando por una participante del reality de Chilevisión para que fuera eliminada.

Asimismo, Roth comentó que no era una fiel seguidora del programa, pero que por medio de sus redes sociales estaba al tanto de lo que sucedía en el concurso, y que de hecho, su pareja veía más el show que ella.

Acto seguido, la influencer indicó que Alessia era su participante favorita, al señalar que “me cae muy bien Alessia, porque la encuentro tierna, no se mete en ninguna pelea, es piolita, El Rai también me cae muy bien”.

“Miguel ama a Alessia, la encuentra la más linda, la más regia, la más top. Es simpática, dulce, talentosa, no anda amenazando a la gente, ni nada”, añadió.

Posteriormente, de manera inesperada, la bailarina sostuvo que algunos fanáticos del reality le enviaron diferentes críticas por contar su preferencia. “Que miedo la gente loca. No puedo opinar, porque todo les molesta. Es un reality, qué onda, es un juego, gente ridícula”, detalló.

En la misma línea, mencionó que “Miguel dio su punto de vista y la gente mandó mensajes como ‘lo vamos a dejar de seguir’, ‘cómo piensas así’ y ‘Valentina, te me caíste’. Ridículos, qué miedo, cómo se lo toman tan personal, si es un reality. Basta”.

“Dije que encuentro tierna y linda a la Alessia y recibo put… . Yo bloqueo, pero me parece insólito, ridículo… tienen que relajarse con los realities, porque a los que han sido eliminados, le han hecho la vida imposible. Cómo tanto odio”, complementó.

Por último, y ante ciertos mensajes que aseguraban que habló mal de Constanza Capelli, concluyó con que “yo nunca he hablado mal de la Coni, jamás he dicho que es carretera, que es tóxica, ni que es nada (…) A uno le puede gustar más una persona que a la otra y listo. Yo he dicho lo de la Alessia, que me gusta. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo, gente, bajen los cambios (…) qué miedo”.