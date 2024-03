Valencia sobre Ojeda: “Hay que explorar las actividades que realizaba en Chile”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió este martes que desde el Ministerio Público se pensaba que el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, estaría relacionado con rapto de personas con fines extorsivos, pero al encontrar sin vida a la víctima y en las condiciones en que se intentó ocultar el cadáver cambió el escenario original.



“Entonces no excluye otra hipótesis de motivación y, en segundo término, por el deber de objetividad del Ministerio Público, nos obliga a explorar e investigar distintas aristas”, afirmó Valencia en un punto de prensa.



Agregó que en este caso se sabía que “es un exmilitar de venezolano, que había pedido refugio y que se encontraba aquí en Chile con su familia, que incluso había estado privado de libertad en su país de origen y que había huido de la cárcel”.



Lo que manifiesta su familia, detalló el fiscal nacional, es que creen que puede haber detrás de este secuestro una “persecución política”, por lo que “nuestro deber legal y constitucional es desarrollar una línea de investigación que explore la factibilidad o la viabilidad de esa motivación”.



Según dijo, también se explorará “otras líneas posibles con tal como lo hemos manifestado en otras ocasiones”.



“Entendemos la familia tiene un abogado hoy día, y con el mayor respeto y consideración que podemos sentir por los deudos de una persona asesinada, también se impone la obligación de explorar las actividades que realizaba la víctima en Chile”, sostuvo.



Específicamente, “la forma cómo se ganaba la vida, la forma en cómo financiar sus gastos, porque ello también podría dar una explicación de este secuestro con homicidio”.



“Tenemos diligencias pendientes (…) sin emitir una opinión acerca de solución política de su país, la política corre por un carril distinto del carril de la investigación de la Fiscalía y de las policías”, expresó.



Más temprano, el fiscal nacional había afirmado en Radio Infinita que “aspirábamos a encontrar a alguien vivo, hoy sabemos que la víctima falleció días después de haber sido secuestrada (…) tenemos que saber por qué termina siendo asesinada”.



“Estamos en un punto donde la cantidad de hipótesis se van reduciendo (…) tenemos que investigar la hipótesis de que la justificación sea política, en razón con su calidad de disidente”, agregó.



Agregó que la fiscalía ha reunido “antecedentes confiables, en base a evidencia científica, de que tendrían vínculo con el Tren de Aragua. El despliegue logístico ya lo habíamos visto en delitos anteriores, no me hizo saltar de la silla (…) lo que preocupa es a la víctima que se selecciona y las dificultades de poder establecer el móvil”.



“Tenemos todavía algunas diligencias que realizar en Chile”, puntualizó el fiscal nacional y explicó que “hasta el momento no ha sido necesario pedir colaboración de la Fiscalía venezolana”.



El fiscal nacional explicó que la situación en Chile frente al crimen organizado “es un desafío inédito” porque “son bandas organizadas trasnacionales, que tienen organizaciones dirigidas desde otros países y que utilizan nuestras fronteras como ventajas para delinquir”.