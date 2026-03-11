Home Nacional "valencia viajará a eeuu y pedirá interrogar a nicolás maduro por ..."

Valencia viajará a EEUU y pedirá interrogar a Nicolás Maduro por crimen de Ronald Ojeda

El fiscal nacional, en conversación con CNN Chile, dijo que viajará esta noche a Nueva York para participar en una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y “aprovechamos esa oportunidad para poder explorar la posibilidad de sostener algunas reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar todos los temas que son de cooperación mutua entre la Fiscalía chilena y el Departamento de Justicia”.

Patricia Schüller Gamboa
El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que viajará hasta Washington, Estados Unidos, para reunirse con la fiscal general Pam Bondi, y solicitará interrogar al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la investigación por el crimen del exteniente Ronald Ojeda.

En conversación con CNN Chile, Valencia dijo que viajará esta noche a Nueva York para participar en una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y “aprovechamos esa oportunidad para poder explorar la posibilidad de sostener algunas reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar todos los temas que son de cooperación mutua entre la Fiscalía chilena y el Departamento de Justicia”.

Valencia señaló que uno de los temas a tratar es la solicitud del fiscal Héctor Barros “de poder interrogar eventualmente a Nicolás Maduro. Nos confirmaron que efectivamente esa reunión va a producirse el próximo lunes”.

“Hasta donde nos han manifestado, la reunión está confirmada y vamos a tener la posibilidad de reunirnos con la fiscal general en Washington para poder tratar estos temas de agenda de cooperación mutua”, indicó.

En cuanto a las temas de interés, Valencia mencionó que se trata de “la posibilidad de obtener cooperación de parte del Departamento de Justicia para que se pueda interrogar a Nicolás Maduro respecto a los hechos que estamos investigando en la causa del homicidio del teniente Ojeda”.

Respecto a la solicitud para eventualmente interrogar a Maduro, el fiscal nacional señaló que “si esa petición de cooperación prospera, depende de factores que a veces exceden lo simplemente judicial”.

“Hemos tenido una relación de cooperación tanto con la Embajada de Estados Unidos como con el Departamento de Justicia y el FBI que nos ha ayudado a establecer delitos de la más amplia naturaleza. Este es solo un tema de lo que nos interesa; esperamos que prospere”, subrayó.

Asimismo, recalcó que “el fiscal Barros estima que es necesario, es una diligencia necesaria. Nosotros también la entendemos, compartimos su razonamiento, pero hoy día es una persona que se encuentra privada de libertad en un país extranjero. Depende también de su situación judicial en un país extranjero”.

