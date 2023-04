El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la difusión de fotos que adoptó como estrategia la Fiscalía Centro Norte para encontrar a los presuntos involucrados en el crimen del suboficial mayor Daniel Palma, y no descartó que pueda seguir usándose en otras investigaciones.



En entrevista con T13 Central, aseveró que “las técnicas de investigación de los 90, con la situación criminal que enfrentamos, ya no son útiles. Con las nuevas tecnologías de información, con los registros de cámaras no cabe duda que la forma de investigar los delitos tiene que cambiar”.



“La cooperación de la comunidad fue clave en este caso, con información que entregaron y con la capacidad de la policía de filtrar esa información para separar qué información era útil con distracciones”, indicó.



Añadió que “cada vez que sea necesario, seguiremos acudiendo a la comunidad para que nos ayude a esclarecer los delitos”.

Valencia se refirió, en conversación con T13, a la extensión de la detención de Luis Lugo Machado (23) y de Ovicmarlixon Garcés Briceño (18), dos hombres de nacionalidad venezolana, quienes son sospechosos de haber participado en el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma.

Según dijo, en este caso el fiscal determinó que “era preferible ampliar el plazo de investigación” y que “los fiscales tienen la facultad legal y así lo dispuso el tribunal”.

“Hay un conjunto de diligencias que es necesario realizar. Tenemos que confiar en el profesionalismo de estos fiscales”, remarcó.