Valenzuela: “Respetamos a camioneros, pero no puede ser con impunidad y chacota”

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a las consecuencias que está provocando el paro de camioneros, que este lunes entró en su segunda semana.



El secretario de Estado manifestó que “con la energía de los países y con los alimentos de los países no se juega, o sea todo el mundo estamos a favor de que exista un proceso de negociación colectiva, de acuerdos… pero si hay algo crítico en la vida de las personas es la energía y los alimentos”.



Valenzuela se reunió con el subsecretario José Guajardo, los directores de Indap, Santiago Rojas; del SAG, Andrea Collao; de Conaf, Christian Little; y de Odepa, Andrea García, además de representantes de SNA, Fedefruta, Asoex, Corma, Molineros Centro, Molineros Sur, Hortach, Asohuevo, Fedecarne, Fedeleche, Faenacar, Supermercados, Lo Valledor, Asof, La Vega, AB Chile, Chilealiementos, Campocoop, Mucech, entre otros, para evaluar el impacto del paro de camioneros para el sector silvoagropecuario, generar un balance del abastecimiento y coordinar medidas para mitigar los efectos de este movimiento.



Valenzuela sostuvo que “nosotros vamos a trabajar con el Presidente de la República en el contexto de la Comisión de Seguridad y soberanía alimentaria de que, en caso de afectar esta cadena, eso es de la máxima prioridad nacional y, por tanto, permita al Estado ocupar toda su fuerza”.



Respecto a las consecuencias, dijo que “probablemente tengamos algunas dificultades, ya se explicó también ciertos elementos contradictorios de esto, que puede haber entre comillas más provisión de fruta interna, pero es puntual”.



Destacó que el área de la agricultura y silvoagrícola es “el gran generador de empleo entre la Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos, tanto permanente como transitorio, son el dinamismo de las economías territoriales y, por tanto, si se afecta ese sector y esa actividad, va a generar dificultades”.



Recalcó que “nosotros somos uno de los tres principales exportadores de alimentos al hemisferio norte y eso también está comprometido. Hoy día tengo reunión con el embajador chino, porque hay preocupación de la cadena importadora. Entonces enfatizamos, respetamos a los camioneros, pero como hemos dicho en otro ámbito, esto no puede ser con impunidad y no puede ser con chacota, tiene que ser con objetivaciones”.



“Aquí se ha hecho el máximo de aporte en un momento muy difícil de estabilizar los precios de los combustibles y estamos disponibles a seguir dialogando, también con los descolgados, pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país”, aseveró.



Respecto a posibles desabastecimientos en supermercados del país, señaló que “sí, hay problemas en la Región de Coquimbo, La Serena y Coquimbo están con problemas, hay distintas cadenas que han tenido dificultades significativas, pero no dramáticas”.



Añadió que “en Arica hay problemas y en Magallanes tiene otra vía de distribución, tanto aérea como portuaria, y no está en una situación complicada. Además del intercambio con la provincia de Argentina de la zona de Río Gallegos, entonces no hay una situación dramática”.