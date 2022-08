Vallejo: Intento de contacto de Llaitul no fue instruido por el Gobierno

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la renuncia de su par de Desarrollo Social, Jeanette Vega, a raíz de la filtración de un intento de contactar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.



Vallejo afirmó que “las gestiones para intentar establecer un vínculo con Héctor Llaitul no fueron instruidas, ni fueron avisadas e informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social”.



“Y por lo mismo la ministra Vega asumió su responsabilidad política en el caso y presentó su renuncia la cual fue debidamente aceptada”, agregó, remarcando que “más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión de conversación se den sin instrucción y sin ser tan poco avisadas a quienes corresponda”.



La secretaria de Estado explicó que le solicitaron explicaciones a Vega: “Ella fue consultada obviamente por este intento de gestiones que no prosperó, y en segundo lugar, lo hizo de buena fe, tratando de generar un intento de diálogo. Pero evidentemente no corresponde si no es instruido ni informado debidamente”.



“El Gobierno no se puede enterar por otros conductos de este tipo de intentos de gestión, que no sean los formales respecto a las propias autoridades”, criticó.



De esta manera, la ministra reiteró que “nosotros no hemos instruido. Como lo ha dicho nuestro Presidente, vamos a dialogar con quienes estén disponibles a alcanzar el camino de la paz, y no con quienes insistan en el camino de la violencia y la comisión de delitos”.



Vallejo remarcó que “también quisiéramos agradecer todas las gestiones de la ministra en estos meses de trabajo, porque ha liderado una importante cartera para los adultos mayores, con el reforzamiento de los Eleam, hace poco inaugurábamos los bancos de alimentos en varias regiones del país”.



“Y quisiéramos obviamente valorar su compromiso agradecer toda su gestión, pero atendiendo a que la responsabilidad política cuando hay que asumirlas se asumen y ella de manera muy honorable los asumió”, sentenció.