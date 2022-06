Vallejo por acusación constitucional contra Siches: “No vemos fundamentos”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al anuncio del Partido Republicano de que presentará en esta jornada una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.



“La ministra Siches no es apta para el cargo. (…) Este miércoles ingresaremos la acusación constitucional en su contra, pues ella ha puesto en grave riesgo la seguridad y honor de la nación. Esperamos un amplio apoyo”, fueron las palabras emitidas por el diputado Johannes Kaiser, independiente de la bancada republicana.



Según Kaiser, una de las causales del libelo es que la ministra “puso en grave riesgo la seguridad y honor de la nación. Esto, porque fue sumamente irresponsable en el uso del lenguaje cuando reconoció la supuesta existencia del ‘Wallmapu’, puesto que esto no solo puso en duda nuestra soberanía, sino que también la soberanía de nuestros vecinos, la República de Argentina”.



Al respecto, Vallejo indicó que “obviamente los parlamentarios están dentro de sus atribuciones y facultades estas acusaciones, pero no vemos fundamentos la verdad”.



Además, la titular de la Segegob destacó que su par del Interior ha trabajado “en coordinación con las instituciones para poder atender los temas de seguridad, los inmediatos, los que son de carácter más urgente, que no es una tarea fácil, como también los de mediano y largo plazo”.



Junto a ello, la exdiputada apuntó a “las reformas más estructurales que tenemos que empujar para fortalecer el trabajo de nuestras policías y la labor preventiva”.

CRÍTICAS A JACKSON



Por otro lado, la ministra se refirió a las críticas que ha recibido su par de la Segpres, Giorgio Jackson, por parte de los senadores del Partido Socialista, Alfonso de Urresti y Fidel Espinoza, quienes lo cuestionaron por no hacer nada para evitar el fin del Senado en la nueva Constitución.



“Estamos en un proceso soberano de discusión, en base a reglas del juego democráticas que fijó nuestro país y que fueron ratificadas en un Plebiscito que dio las facultades para que los representantes de la ciudadanía pudieran determinar una propuesta de nueva Constitución”, indicó Vallejo.



La vocera del Ejecutivo afirmó que el borrador de la Carta Fundamental contiene “derechos sociales como también sistema político y eso fue deliberado y ratificado por quórum de dos tercios, que es el más alto que tienen nuestras reglas democráticas y, por lo tanto, no veo por qué esto sea un tema de responsabilidad del Ejecutivo”.



“Es un tránsito, que entendemos de lo que se definió ahí, hacia un nuevo sistema con nuevas cámaras de regiones, en la línea de atender una demanda que se han planteado desde la descentralización”, complementó.