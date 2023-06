Vallejo por Comisión Asesora contra la Desinformación: “Va a ser un gran aporte”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las criticas que ha recibido la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación.

Este martes se publicó en el Diario Oficial un decreto que crea la Comisión que estará a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y asesorará a la Secretaría General de Gobierno.

Luego de esta publicación, parlamentarios de oposición criticaron esta iniciativa. La senadora Ximena Rincón (Demócratas) manifestó vía Twitter: “Esto es gravísimo. La creación de políticas públicas, especialmente cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa la libertad de expresión, deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso”.

En tanto, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, afirmó que “Camila Vallejo busca mediante decreto amordazar a la ciudadanía, cancelando opiniones distintas y creando solo una verdad, la que el gobierno establezca”.

Al respecto, la secretaria de Estado aclaró que “estas son comisiones asesoras ministeriales que se conforman por decreto. Así siempre se han conformado las comisiones asesoras, tanto presidenciales como ministeriales, y están establecida la participación tanto de universidades pública como privadas”.

En esta línea, sostuvo que la comisión consideró “ciertos requisitos sobre la experiencia en el área, el desarrollo investigativo en el área. Es decir, no son cualquier miembro el que conforma la comisión”-

“No hay nada que diga que hay consultarle estas cosas primero al Congreso, por cierto, que van a poder participar, si quieren participar expositores sobre iniciativas que tengan”, puntualizó.

Asimismo, Vallejo destacó que “va a ser un gran aporte, sin lugar a duda, que desde Chile exista una comisión contra la desinformación en plataformas digitales. Es una iniciativa que se ha recomendado por parte de organismos internacionales, han hecho otros países lo mismo, porque se requiere de avanzar, no solo en diagnóstico, sino que en propuestas para abordar este fenómeno”.

En ese sentido, precisó que “la desinformación no es simplemente las opiniones en plataformas digitales, no tiene que ver con las opiniones, tiene que ver en aquellas instancias en donde se promueve intencionadamente o malintencionadamente la mentira y eso incluso daña las políticas públicas, ha habido por ejemplo fenómenos respecto al censo donde se difunde información que no es real sobre que el censo sería una instancia para preguntar cuántas casas tiene una persona para luego determinar que esa casa pasa a otra persona”.

“Esto no se trata ni de censura ni de los medios de comunicación, se trata de cómo abordamos esta problemática que está principalmente radicada en las plataformas digitales y que ha afectado a distintos países”, sentenció la ministra de la Segegob.