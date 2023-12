Vallejo responde a Piñera: “Hay que respetar la soberanía de la gente”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del expresidente Sebastián Piñera e hizo un llamado a no intervenir políticamente el plebiscito.



“Nosotros queremos hacer un llamado general a no intervenir políticamente en este proceso”, dijo Vallejo tras los dichos del exmandatario, quien indicó, tras sufragar en Las Condes, que “aprovechemos esta oportunidad para aprobar una constitución en plena democracia”.



“Creemos que en esto hay que respetar la soberanía de la gente (…) En esta jornada la verdad es que las impresiones políticas que puedan intervenir o tendenciar el voto la verdad es que no corresponden”, agregó Vallejo.



Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, manifestó que “esperamos que sea una jornada en la cual todos los chilenos y quienes tienen derecho a voto puedan concurrir a ejercer su legítima opción”.



Pensando en el día después del plebiscito, sostuvo que “realmente se pronostica lo mismo que ha estado haciendo el gobierno en todo su mandato, que es atender a las necesidades ciudadanas”.



“El debate político constituyente va por una vía, pero esto no soluciona ni el problema de las pensiones, ni el problema de la salud, ni las listas de espera, y en eso vamos a seguir como ha dicho el Presidente Boric, con mucha fuerza trabajando”, finalizó.