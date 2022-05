“Vamos a hacer la pega que usted no hace Presidente”: RN anuncia querella contra Llaitul

El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, anunció este viernes que el partido se querellará contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul. Sostuvo que harán la pega que el Presidente Gabriel Boric, “no hace”.



Chahuán remarcó, consignó Emol, que “ciertamente acá tenemos que tener un Gobierno que asuma la responsabilidad de gobernar Chile, y eso implica también no mirar para el lado respecto de las declaraciones de Llaitul, quien ha declarado la guerra al Estado de Chile, y ha llamado a la insurgencia armada”.



Añadió que RN que “es el único partido que se ha querellado en las causas, cuatro causas en las que hemos presentado nuestras querellas, vamos a presentar una querella contra el señor Llaitul por la Ley de Seguridad del Estado, en su artículo cuarto, letra F y sexto”.



El timonel de la colectividad afirmó que “vamos a hacer la pega que usted no hace Presidente, la pega hay que hacerla. Cuando alguien genera una circunstancia amenazando con una insurgencia armada lo que le pedimos al Presidente de la República es que proteja a los chilenos y usted está mirando para el lado, no está haciendo la pega (…) Nosotros perseguimos las responsabilidades hasta el final”, publicó Emol.



Remarcó que “yo espero que el Gobierno entienda que no está en un paréntesis, está en un espacio de tiempo en que no tiene responsabilidad de gobernar, no, Presidente tiene la responsabilidad de gobernar y cada cosa que ocurra en el territorio es su responsabilidad”. Sobre la remoción del vicealmirante Jorge Parga, como jefe de la defensa en las provincias de Arauco y Biobío, Chahuán expresó que el “el Gobierno le hace un desaire a La Armada cuando nombra un jefe de zona y a pocos días lo destituye del cargo”, añadiendo que “hay nuevamente hay sesgo ideológico del Presidente Boric”.