Vergara reitera que “armas teaser no serán usadas por funcionarios municipales”

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, abordó este miércoles las cifras de homicidios y se refirió a la polémica sobre las armas eléctricas teaser.



En conversación con Radio Pauta, Vergara señaló que se logró que el país tuviera una cifra de Estado sobre los homicidios, la cual “nos muestra que venían subiendo y se quebró esa alza el 2023”.



Pese a que las cifras muestran una baja, el subsecretario comentó que “la brutalidad con la que se cometen los delitos es distinta; es un fenómeno que no estaba presente en Chile hace 4 años, y así lo entiende la ciudadanía”.



Según remarcó, “eso es lo que sustenta la sensación de temor que sienten las personas, echarle la culpa a los matinales, no tiene ningún sentido”.



Respecto a las armas eléctricas, Vergara sostuvo que “yo fui muy claro y tajante en que las armas teaser tampoco serán utilizadas por los funcionarios municipales”.



Explicó que si “es correctamente usada, sería una herramienta intermedia entre nada y el arma de fuego, que es lo que ocurre en otros países”.



El subsecretario dio a conocer que esto está en evaluación dado que “lo que no puede pasar es que nuestras policías usen una herramienta sobre la cual no tenemos certeza que va a ser usada para los fines que se pretende usar”.