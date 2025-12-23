Aunque podría parecer sacado de una película navideña, un enorme muñeco de nieve de 19 metros de altura se ha convertido en una impresionante realidad en Harbin, China. Este gigante de nieve, creado por un equipo de 64 escultores y más de 100 trabajadores, es la estrella de la temporada en la famosa ciudad, conocida por su Festival Internacional de Hielo y Nieve. Durante 11 días de trabajo incansable, los escultores lograron levantar la figura monumental utilizando 3.500 metros cúbicos de nieve.