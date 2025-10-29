Más de un siglo después, se hallaron en la costa australiana unos mensajes en una botella escritos por dos soldados australianos pocos días después de zarpar hacia los campos de batalla de Francia durante la Primera Guerra Mundial. La familia Brown encontró la botella de la marca Schweppes justo por encima de la línea de flotación en Wharton Beach, cerca de Esperance, en el estado de Australia Occidental, el 9 de octubre, según informó Deb Brown el martes.