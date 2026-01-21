Hace casi 70.000 años, un antiguo poblador de Indonesia apoyó su mano en la pared de una cueva y alguien, tal vez él mismo, o ella, sopló un pigmento sobre la mano, de manera que su silueta quedó dibujada en la roca. Aquella silueta, cuya antigüedad se ha fechado ahora, acaba de convertirse en la obra de arte rupestre más antigua del mundo y obliga a revisar la historia de cómo la humanidad llegó a Australia, además de aportar nuevos datos sobre el origen del pensamiento simbólico.