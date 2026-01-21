Boric anuncia duelo nacional en honor a víctimas de los incendios forestales 

El Presidente Gabriel Boric adelantó este miércoles que decretará duelo nacional en honor a las víctimas de los incendios forestales que afectan al sur del país.

En medio de su visita a Penco, en la región del Biobío, y una de las comunas más afectadas por la emergencia, el Mandatario señaló que “como corresponde, prontamente vamos a decretar duelo nacional por las personas fallecidas, para que (los deudos) sepan que todo Chile está con ellos”.

Además, según consignó Radio Cooperativa, envió nuevamente “condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas de esta terrible tragedia”, y subrayó que “instruí hace varios días a la directora del Servicio Médico Legal que se apersonara en la región para acelerar los trámites de identificación de los cuerpos”.

“Vamos a levantar a Penco y Lirquén entre todos: por eso estamos en terreno junto con los vecinos, con municipalidades de diferentes lugares del país, con voluntarios de universidades, y con gente de sindicatos”, añadió en un punto de prensa, donde también estuvo el alcalde Rodrigo Vera.

A la vez, detalló que el “Gobierno nacional está enteramente desplegado: estamos limpiando con maquinarias, entregando cajas de alimentos con la gente de Senapred, y acumulando stock de viviendas de emergencia para instalarlas apenas se pueda”.

“Lo que quiero transmitir a todos los chilenos y chilenas, y en particular a quienes han resultado damnificados, es que vamos a levantarnos. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el terreno y escuchando a los vecinos para apretar donde más duele”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que el proceso de reconstrucción “es una tarea de Estado: hoy día, la responsabilidad por supuesto que es del Gobierno en ejercicio (…) Lo que hemos transmitido al Presidente electo y a su equipo es que toda la información está disponible, y ahora que ha nombrado a su gabinete, habrá reuniones entre los diferentes ministros (…). La idea es que haya continuidad para que esto sea lo más expedito posible. El 11 de marzo no se puede partir de nuevo”.

“Los ministros correspondientes ya están en contacto a través del ministro Elizalde y el futuro ministro Alvarado para poder realizar el traspaso y que haya continuidad, porque lo que la gente necesita es que la reconstrucción y el apoyo lleguen lo más rápido posible, y esto no puede partir de cero”, enfatizó el Presidente.