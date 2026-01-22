Julio Iglesias decidió pronunciarse públicamente ante las acusaciones de agresión sexual y trato degradante presentadas por dos ex empleadas, una fisioterapeuta y una trabajadora del hogar. En la madrugada de este jueves, el cantante aseguró haber dicho “basta ya” tras la negativa de la Fiscalía de España a permitirle, según afirma, ejercer su defensa dentro del procedimiento y acceder formalmente a la denuncia en su contra.