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VIDEO: La humilde iglesia que estaba por caerse en Perú y que León XIV ayudó a reconstruir desde el Vaticano
El Papa León XIV visitará una moderna capilla en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, Perú, cuya construcción fue posible gracias a una campaña de recaudación de fondos que impulsó cuando era obispo de la ciudad. El templo, de color crema y arquitectura moderna, se encuentra en el centro poblado El Bosque, en el distrito de La Victoria.