Cómo aprovechar los beneficios de una tarjeta de crédito

En Chile, si bien el acceso a las tarjetas de crédito se ha ampliado, solo un 7,6% de los usuarios las prefieren como medio de pago, según la Encuesta Nacional de Uso y Preferencias del Efectivo (ENUPE) 2025 del Banco Central. Su uso suele reservarse para gastos más altos o compras extraordinarias. Sin embargo, con una planificación clara, los beneficios de una tarjeta de crédito pueden integrarse a la rutina mensual como una herramienta de ahorro y respaldo financiero.

El principio básico de la educación financiera aplicada al crédito establece una distinción tajante: el cupo disponible no es un ingreso adicional.

Cuando se utiliza una tarjeta para cubrir gastos corrientes sin contar con el respaldo de liquidez en la cuenta corriente, el riesgo de pagar solo el monto mínimo o refinanciar saldos se dispara.

En cambio, aprovechar el crédito de manera inteligente invierte la lógica. Para ello, es clave utilizar la tarjeta para acumular recompensas, pero siempre pagar el total facturado y no el mínimo, para evitar intereses.

No existe una tarjeta universal perfecta; la mejor opción depende de tus rutinas de consumo.

El viajero frecuente: prioriza millas, salas VIP y coberturas de seguro. Su estrategia es pagar pasajes y estadías con tarjeta de crédito para activar seguros de asistencia y equipaje sin costo extra.

prioriza millas, salas VIP y coberturas de seguro. Su estrategia es pagar pasajes y estadías con tarjeta de crédito para activar seguros de asistencia y equipaje sin costo extra. El gestor del hogar: prioriza el cashback y ahorra en el presupuesto familiar. La clave está en aprovechar los días de descuento en supermercados o domiciliar los gastos fijos vía PAT para maximizar la obtención de recompensas.

prioriza el cashback y ahorra en el presupuesto familiar. La clave está en aprovechar los días de descuento en supermercados o domiciliar los gastos fijos vía PAT para maximizar la obtención de recompensas. El profesional o freelance: valora la liquidez temporal y las garantías extendidas. Busca comprar equipamiento de trabajo en cuotas sin interés.

valora la liquidez temporal y las garantías extendidas. Busca comprar equipamiento de trabajo en cuotas sin interés. El conductor habitual: enfocado en descuentos de bencina y estacionamientos. La clave está en programar las cargas de combustible exclusivamente en los días con convenios fijos en estaciones adheridas.

Aprovechar las cuotas sin costo financiero es conveniente al adquirir bienes durables (como un computador o pasajes de vacaciones), ya que permite prorratear un gasto alto sin pagar sobreprecio.

No obstante, financiar el supermercado semanal, salidas a comer o bencina en cuotas compromete ingresos futuros en bienes de consumo rápido. Si vas a pagar este tipo de compras con tarjeta de crédito, asegúrate de hacerlo en una cuota y pagar el total al vencimiento.

Entre el día de corte de tu estado de cuenta y la fecha de vencimiento del pago suelen existir varios días de gracia. Si realizas una compra relevante inmediatamente después de tu día de corte, puedes obtener hasta 40 o 45 días para pagar la cuota.

Los mejores beneficios tarjetas de credito dejan de ser rentables si la comisión de mantención o las comisiones superan las recompensas obtenidas. La comparación debe incluir el CAE, el Costo Total del Crédito (CTC), la mantención y las comisiones operacionales.

Una tarjeta de crédito no es un riesgo en sí misma: sus resultados dependen del uso que le des. Conocer a fondo las condiciones contractuales, monitorear los gastos desde la aplicación bancaria y pagar siempre el total facturado permite disfrutar de sus ventajas con mayor tranquilidad.

Antes de solicitar una, compara las alternativas del mercado, evalúa tu capacidad de pago y busca los mejores beneficios tarjetas de credito que se adapten a tus metas financieras.