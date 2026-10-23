Qué hacer en Santiago: conoce los mejores panoramas para celebrar Halloween

Si buscas qué hacer en Santiago durante Halloween, la capital tendrá distintas alternativas para disfrutar de esta celebración a finales de octubre.

Entre los panoramas destacan ferias temáticas, encuentros relacionados con la cultura japonesa, actividades literarias y experiencias paranormales para quienes prefieren propuestas diferentes.

Qué hacer en Santiago: disfruta de ferias de Halloween y panoramas de cultura japonesa

Feria de Halloween inspirada en Tim Burton

Dirección: Avenida Santa Rosa 179, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar Halloween, la Casa de los Diez recibirá una feria temática inspirada en el universo cinematográfico de Tim Burton, con sus personajes, criaturas y una ambientación especial para recorrer y fotografiar. La actividad se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con entrada liberada.

Durante ambas jornadas habrá emprendimientos con productos temáticos, cosplayers invitados, concursos y premios para quienes lleguen caracterizados. Además, el evento contará con un espacio especialmente decorado para tomar fotografías y un espectáculo sinfónico junto con otras sorpresas para los asistentes. La feria será desde las 12:00 a 19:30 horas.

Feria de Halloween inspirada en Junji Ito

Dirección: Avenida Santa Rosa 179, Santiago, Región Metropolitana.

La feria temática inspirada en el universo de Junji Ito es reconocida por sus historias de terror y su particular estilo de ilustración. La actividad se realizará el sábado 31 de octubre en la Fundación Cultural Casa de los Diez, con entrada liberada.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer puestos de emprendimientos relacionados con el anime, la ilustración, el arte, la moda y los accesorios. El evento se desarrollará entre las 12:00 y las 19:00 horas, en el mismo recinto que albergará otras actividades temáticas durante octubre.

La Japanese Feria

Dirección: Plazoleta Francisco Brugnoli, frontis del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Parque Forestal, Región Metropolitana.

Si te gusta la cultura japonesa, la Japanese Feria realizará una edición especial inspirada en el terror y la fantasía oscura. El encuentro se desarrollará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con stands de ilustración, diseño y tiendas artesanales que reunirán emprendimientos locales.

También contarán con gastronomía, música e intervenciones artísticas, en un espacio al aire libre pensado para recorrer en familia. La feria se realizará entre las 12:00 y las 19:00 horas y con entrada gratuita.

Qué hacer en Santiago: participa en actividades literarias, concursos y recorridos paranormales

Bookish Fest

Dirección: Paseo Bulnes, entre Alonso de Ovalle y Tarapacá, Santiago, Región Metropolitana.

La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, con una jornada gratuita que combinará literatura, disfraces y entretenimiento al aire libre. Además, la feria se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas, en Paseo Bulnes.

Durante el evento podrás recorrer puestos de librerías, editoriales y emprendimientos relacionados con el mundo de los libros. También habrá un concurso de cosplayers, competencias y distintas sorpresas para quienes asistan, por lo que la invitación es a llegar disfrazado de tu personaje favorito.

Halloween en el Cerro Quimey

Dirección: Avenida Portales 2744, San Bernardo, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar Halloween al aire libre, el Complejo Quimey, en San Bernardo, tendrá una jornada con actividades temáticas, gastronomía y entretenimiento para compartir con amigos o familiares. El evento se realizará el sábado 31 de octubre, con una programación que incluye puestos de emprendedores, foodtrucks, música en vivo y distintas sorpresas.

Su principal atractivo será la Ruta del Miedo en el Cerro Quimey, un recorrido nocturno, además, habrá un concurso al mejor disfraz, por lo que los asistentes están invitados a llegar caracterizados para participar.

La actividad se desarrollará entre las 15:00 y las 22:00 horas en el Complejo Quimey.

Recorrido paranormal por el subterráneo de Santiago

Dirección: Plaza de Armas, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Este recorrido paranormal invita a explorar un subterráneo ubicado a 20 metros bajo tierra, en pleno centro de la capital. La actividad está pensada para quienes disfrutan de las historias de misterio y las experiencias relacionadas con lo sobrenatural.

La experiencia incluye una sesión de psicofonía en vivo, además, los participantes deberán enfrentar una prueba individual en uno de los sectores descritos por los organizadores como los más perturbadores del recorrido. La actividad estará guiada por Carlos Martínez, un investigador paranormal.

El recorrido se realizará el sábado 31 de octubre, con dos horarios disponibles, a las 17:00 y a las 19:30 horas y la entrada tiene un valor de $15.000 por persona.