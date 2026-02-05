Varios medios colombianos reportaron la detención en Caracas del empresario colombiano Álex Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega. La emisora colombiana Caracol Radio informó, citando “fuentes de inteligencia en Estados Unidos”, que Saab “habría sido capturado en Venezuela para su extradición” a ese país.