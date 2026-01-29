Home Internacional video: trump anuncia la reanudación de los vuelos come...
VIDEO: Trump anuncia la reanudación de los vuelos comerciales a Venezuela
Estados Unidos vuelve a permitir los vuelos comerciales sobre el espacio aéreo de Venezuela, según anunció este jueves el presidente Donald Trump, al comienzo de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. El republicano indicó este jueves que mantiene una nueva conversación telefónica con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez.