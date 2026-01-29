Qué hacer en Santiago: dónde comer donas artesanales

Si estás buscando qué hacer en Santiago y tienes antojo de algo dulce, las donas se han convertido en una gran opción, mientras disfrutas y recorres la ciudad. Distintos lugares de donas artesanales han ganado protagonismo con propuestas que van mucho más allá de lo clásico, mezclando creatividad, sabores intensos y recetas hechas con dedicación.
Desde locales con varias sucursales hasta espacios más independientes, hoy existen múltiples opciones para disfrutar donas rellenas, glaseadas o recién hechas, ideales para acompañar un café o darse un gusto en cualquier momento del día.
Dulcentorno
1)Dirección: Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 2040, San Bernardo, Región Metropolitana.
2)Dirección: Avenida Apoquindo 2730, Las Condes (MUT), Región Metropolitana.
3)Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3470, Estación Central, Región Metropolitana.
Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan de las donas, Dulcentorno es una de las paradas dulces imperdibles de la capital. Esta tienda se ha hecho conocida por su propuesta de gran variedad de sabores, rellenos y toppings que cambian constantemente, combinando lo clásico con opciones más creativas.
Dulcentorno cuenta con varias sucursales en Santiago, además de las nombradas, lo que facilita encontrar una tienda cerca para disfrutar de sus donas artesanales. Para conocer todos sus locales, sabores disponibles y novedades, puedes revisar más información en sus redes sociales.
Free The Donut
Dirección: Arauco 1011, Santiago, Región Metropolitana.
Esta cafetería y pastelería del barrio Franklin se ha ganado una reputación por sus donas artesanales, sin colorantes ni preservantes, lo que las hace esponjosas, aireadas y llenas de sabor real.
Además de donas clásicas o rellenas con cremas, dulces y glaseados creativos, también puedes acompañarlas con café. Además puedes disfrutar de otras preparaciones como brownies, rollos de canela y opciones saladas para brunch.
La carta de donas varía según la temporada, con sabores como pastelera de vainilla, dulce de leche, matcha o carrot cake, y siempre hay novedades por descubrir.
Doughnuttery
Dirección: Av. Pdte. Kennedy 5601, Las Condes, Región Metropolitana.
Doughnuttery un clásico de Nueva York y conocidas por ser una de las donas favoritas de celebridades. Como por ejemplo, las Kardashian, esta marca se ha hecho mundialmente reconocida por su propuesta única.
Su sello son las mini doughnuts, pequeñas, recién hechas y perfectamente azucaradas. Están elaboradas con ingredientes de alta calidad y pensadas para personalizar, permitiendo combinar sabores clásicos y otros más innovadores. Parte de la experiencia es ver cómo se preparan en el momento, elegir tus mezclas y disfrutar un formato distinto.
Maxidonas
Dirección: Av. Irarrázaval 1220, Ñuñoa, Región Metropolitana.
Si estás pensando qué hacer en Santiago cuando tienes un antojo dulce, Maxidonas es una gran opción, para disfrutar donas artesanales con gran variedad de sabores.
Puedes encontrar todo tipo de donas, desde las clásicas (como chocolate, manjar o crema pastelera) hasta opciones más creativas con rellenos de Nutella, Ferrero, pie de limón o cheesecake, disponibles tanto en cajas surtidas como por unidad. Además, ofrecen diferentes combos y promociones para probar varias de sus especialidades en una sola visita.