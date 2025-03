Vocera (s) destacó méritos de Luis Cordero y respondió a los críticos

La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, celebró el nombramiento del nuevo ministro de Seguridad, Luis Cordero y salió en respuesta a los críticos de la nueva cartera.



“El Ministerio de Seguridad es una pieza de un conjunto de medidas, donde tenemos leyes, nuevas instancias de coordinación de policías, y todas esas piezas confluyen en esta cartera. Luis Cordero es un tremendo aporte en esta materia”, señaló Etcheverry en conversación con Radio La Clave.



Etcheverry destacó que Cordero “ha sido quien ha empujado con mucha fuerza todo este diseño, todo este proceso, y que además adquirió algo que es fundamental en estos últimos meses, la experiencia de conducir las materias de seguridad desde la Subsecretaría de Interior”.



Agregó que “por lo tanto, no solo porque es un tremendo profesional, sabe mucho, y porque sin duda es un tremendo aporte donde uno lo ponga, en el caso en particular de seguridad, toda esa experiencia previa y el poder darle continuidad a una materia sin ningún tipo de interrupción”.



“Aquí no tenemos tiempo de que las personas se suban al carro, sino que esto debe tener un continuo permanente. Hacen, por supuesto, que estemos todos muy contentos de tener al ministro Cordero en esa parte”, añadió.



Junto con ello, respondió a las críticas en materia de Seguridad y por la designación del exministro de Justicia. “En fin, una serie de cifras específicas que dan cuenta que aquí no solo hay bonitos titulares de lo que uno quiere hacer con seguridad, sino que hay un trabajo serio basado en la evidencia que ha sido conducido por el ahora ministro Cordero”, expresó.



Asimismo, respondió directamente a las diversas declaraciones en torno a materia de seguridad del diputado y precandidato presidencial, Johannes Kaiser, apuntando que “el diputado Kaiser votó en contra del Ministerio de Seguridad Pública, su propuesta en la materia son las metralletas. Si las críticas se basaran en evidencia o con propuestas concretas, podríamos entrar a conversar”.



“Como Gobierno estamos comprometidos con medidas serias en materia de seguridad, aquí no existen varitas mágicas. Se necesitan estudios, trabajo, expertos y priorización de recursos”, finalizó.