“Voy arriba de una micro obligado”: pasajero denuncia que chofer lo retuvo arriba del bus por pagar tarifa escolar

José Miguel denunció en Instagram que un chofer, del recorrido Los Libertadores entre Florida y Concepción, lo retuvo arriba de la micro por intentar pagar la Tarifa Escolar.

El afectado explicó en su registro que tiene una serie de videos “cuando no me recibe el pase escolar. Le estoy pagando estudiante y no me acepta el estudiante”.

“Él no sabe lo que está haciendo, tomó un decisión a pura guata y me da la impresión que motivado porque lo sobrepasó otro bus, con los que hacen carrera (…) Voy arriba de una micro obligado, 25 kilómetros pasado de mi destino”, dijo el pasajero.

Además, en medio del relato se escucha al chofer decir “te voy a llevar a Carabineros, te voy a llevar a Carabineros”.

Ante ello, el denunciante aseguró: “Mi pase está al día, tiene su sello 2023. No me quiso recibir el pase escolar porque no quiso no más y me lleva obligado a Concepción. Estamos entrando a Concepción y yo no tengo intención de estar aquí”.

Sin embargo, en medio del relato del pasajero, se vuelve a escuchar al chofer que dice: “Yo soy el que decido todo acá arriba. Yo solamente te estoy pidiendo el pase, el pase te estoy pidiendo”.

Por lo que el afectado respondió que “no fue así, tengo todo grabado (…) Va a decir que lo quise asaltar”.

