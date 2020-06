Alcalde Jadue se querella contra Piñera y Mañalich por fallecidos por Covid-19 en Recoleta

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), presentó una querella contra el Presidente Piñera; el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los actuales subsecretarios de Salud y de Redes Asitenciales, Paula Daza y Arturo Zúñiga, respectivamente, por la muerte de 62 vecinos de su comuna a causa de Covid-19.



La acción judicial está en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago -fue presentada por el abogado Ramón Sepúlveda- y los delitos que se les imputan a las autoridades son “cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino”.



La querella advierte que el total de muertes en Recoleta asciende a 135, pero que por razones de falta de transparencia el municipio no ha podido acceder a las identidades de las 70 personas restantes.



La acción judicial argumenta que pese al complejo escenario de la pandemia de coronavirus, “nuestras autoridades sanitarias no adoptaron decisiones drásticas (…) sino únicamente medidas parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación”.



“Se trata de actuaciones marcadas por un claro sesgo social y político en la adopción de determinadas medidas en algunos lugares, descartando otros sin justificación alguna”, se apunta, en alusión a las cuarentenas dinámicas y a la demora en adoptar medidas sanitarias más estrictas algunas comunas del país.



El documento acusa una “negligencia inexcusable de los querellados como autoridades de gobierno en la toma de decisiones a nivel general”, añadiendo que “no han sido solo errores, sino que decisiones conscientes y deliberadas para su interés político personal, tendientes a proteger y mantener el adecuado funcionamiento de la economía del país, en desmedro del cuidado de la salud y vida de sus ciudadanos”.



En la querella se cita la solicitud de cuarentena total que hizo el Colegio Médico el 20 de marzo y también la respuesta de Mañalich, que en un canal de TV contestó: “Lo que se está diciendo es absurdo, es una medida desproporcionada (…) ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use la palabra, buena persona?”.



Además, apunta que “el 1 de abril, el Ministerio de Salud decide la medida de cuarentena en la comuna de Independencia, que es colindante con la de Recoleta. El 7 de abril, cuando los contagios ascendían a 5.116 personas a nivel nacional, en que 2.350 eran de la Región Metropolitana, los querellados levantan la cuarentena en Lo Barnechea, Vitacura y Providencia, y parcialmente en Santiago Centro y Ñuñoa, mismo día en que se decreta cuarentena en una parte de Puente Alto. Una decisión incomprensible desde cualquier punto de vista, dado que levantar una cuarentena en plena pandemia resulta una medida de carácter irresponsable, arbitraria y altamente negligente, exponiendo con ello la salud de la población en su totalidad”.



La acción judicial menciona otras intervenciones de Mañalich y sostiene que hubo “ocultamiento deliberado de información y entrega de datos técnicos distintos a la realidad, además de la negación sistemática de información a las autoridades locales”.